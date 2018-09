Villingen-Schwenningen Labyrinth lockt viele Besucher an

Ein kleiner Barfuß-Parcours war im Innern des Labyrinths aufgebaut, wer wollte, konnte Hobelspäne, Kies, Sand, Stroh, Heu, Moos und Schafwolle erfühlen und damit seine Sinne schärfen.

Der attraktiv umgebaute Bauwagen für die Wurzelkinder der Naturgruppe konnte besichtigt werden. In dem Wagen fehlte nichts, alle Möbel waren originell und funktionell gebaut. Neben dem Wagen lud ein Tipi zum Verweilen ein. Es gab im Freien eine Matschküche und ein Piratenschiff, das ein Vater gebaut hatte. Hier werden zehn Kinder in der verlängerten Vormittagsgruppe von 7.15 bis 13.15 Uhr betreut. Nach und nach kamen immer mehr Eltern in den Wagen, die sich für den Naturkindergarten interessierten.

Dietmar Matthes eilte von der kleinen Bühne zur Hauptbühne und wieder zurück, denn insgesamt zwölf Bands und Solokünstler musizierten, hier wurde für jeden Geschmack Hörgenuss geboten. Ein ehemaliger Schüler, Friedemann Bauknecht, habe die Auftritte immer organisiert, sei zur Zeit aber in Mexiko, erklärt Matthes. Es gebe so viele tolle Musiker, die gerne hier auftreten würden und oft auch im nächsten Jahr wiederkommen würden, so Matthes.

Das Programm konnte sich hören lassen: Ob Quiet Lane mit ruhiger Folkmusik oder Cobrass, die fetzige Rock- und Popmusik spielten oder die Solistin Rieke Katz mit ihrem beachtlich großen stimmlichen Spektrum. Sie alle sorgten für gute Laune bei den Besuchern des Kürbiz-Fests in Schwenningen.