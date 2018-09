Villingen-Schwenningen Kurze Saison endet mit Besucherplus

Trotz der vielen erfreuten Badbesucher sei auch stellenweise Kritik laut geworden, so die BVS. "Wir sind offen und nehmen die Kritik gerne an", sagt BVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter. "Was möglich und im Rahmen ist, werden wir bestmöglich umsetzen."

Zusätzliche Parkplätze

Das zeige etwa die Schaffung des zusätzlichen Parkplatzes an der Kreuzung Peterzeller/Kirnacher Straße im vergangenen Jahr und der Wunsch nach einer Saisonkarte in diesem Jahr. "Wir werden für die Saison 2019 erstmals eine Saisonkarte auflegen. Details werden wir im kommenden Jahr bekannt geben", verkündet Köngeter.

Der Geschäftsführer bittet zugleich aber auch um Verständnis: "Manch anderen Wünschen können wir leider nicht nachkommen." Hierzu zählt der immer wieder geäußerte Wunsch nach einer Rutsche. Wenn man eine Rutsche bauen wolle, müsse diese in ein eigenes Becken führen. Hieraus resultieren zusätzliche Bau-, Wartungs- und Personalkosten, die im hohen sechsstelligen Bereich liegen würden. "Eine Planung dafür gibt es jedoch nicht", sagt Köngeter. "Priorität hatte die Modernisierung des Bestands."

Was ein Teil der Besucher lobend hervorhob und als Bereicherung ansieht, stieß bei anderen auf Kritik: der Hochwasserschutzwall. "Wir mussten uns beim Bau an die gesetzlichen Vorschriften halten", erklärt Köngeter. "Daher waren wir gezwungen, den fünf Meter langen Abstand zum Brigachufer einzuhalten." Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt habe reibungslos und konstruktiv funktioniert, das sei nicht selbstverständlich und daher besondere Erwähnung wert, so Köngeter.

"Schattensituation"

In sozialen Netzwerken sei die "Schattensituation" bemängelt worden, so die BVS. Bäderbetriebsleiter Jerome Chapus erläutert die Situation: "Wir haben lediglich bei den Ballspielfeldern im rückwärtigen Bereich einen ­Viererkranz Bäume entfernen lassen, da dieser marode war und eine Gefahr für die Badegäste ausgegangen wäre, hätten wir die Bäume in diesem Zustand so belassen. Ansonsten haben wir keine Schattenspender entfernt."

Möglicherweise sei den Badegästen aufgefallen, dass die fünf Schirme, die bislang an der Stelle standen, an der sich die "Nach finalem Abschluss der Bauarbeiten werden die Schirme im kommenden Jahr wieder an ihrem ursprünglichen Platz aufgestellt. Ab der nächsten Freibadsaison werden sie wieder zur Verfügung stehen"

Die BVS habe sich darüber hinaus dem Wunsch der Badegäste angenommen und werde nun im Herbst zusätzlich Bäume pflanzen. Jerome Chapus ergänzt: "Ab der Saison 2019 steht den Besuchern auch wieder die Liegewiese hinter dem Mühlenkanal zur Verfügung, hier werden die alten, hohen Bäume bestimmt auch ausreichend Flächen mit Schatten spenden."

Weiter Plastikgeschirr

Über die Presse sei Kritik an die BVS bezüglich des Plastikgeschirrs herangetragen worden. "Wir haben Gründe, weshalb es kein Glas- und Porzellangeschirr mit Pfandsystem gibt", betont Jerome ­Chapus. "Der BVS obliegt die Verkehrssicherungspflicht in den Bädern. Wenn einem Badegast Glas oder Porzellan auf den Steinboden hinabfallen und zerbersten, bleiben oft minimale Splitter, an denen sich die Badegäste die Fußsohlen verletzten können. Oft hilft das penibelste Aufkehren der Scherben nicht und winzige Splitter bleiben zurück."

Bei der Ausgabe der Glas­flaschen im Kiosk würden die Badegäste auch gebeten, den Weg zum Liegeplatz über die Wiesenfläche zu nehmen, so dass die Gefahr von Scherben gemindert würde. Von Badegästen wurde der Wunsch nach ausgewiesenen Raucherbereichen geäußert. Diesem Wunsch kann die BVS nicht nachkommen. Warum? "Weil unser Bäderteam es nicht leisten kann zu kontrollieren, ob auch außerhalb eines solchen Bereichs geraucht wird. Und welche Möglichkeiten der Sanktionierung blieben uns bei Nichteinhaltung?"

Beete werden bepflanzt

Nun ist diese erste Saison im modernisierten Kneippbad vorbei. Die Optik werde sich im kommenden Jahr noch verändern. Denn manche Beete würden noch bepflanzt, hübsch hergerichtet, der Bauzaun werde 2019 verschwunden und die Wiese begrünt sein, so die BVS in der Vorschau. In den kommenden Jahrzehnten könnten sich die Badegäste dann wieder pünktlich Ende Mai in die erfrischenden Fluten des Kneippbads stürzen, versichert Ulrich Köngeter.