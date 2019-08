Villingen-Schwenningen Kurzarbeit vereinzelt ein Thema

Wenn Klaus Helm zur Situation im Oberzentrum eine Einschätzung geben soll, kann er dies recht entspannt skizzieren. Sicher, so der Pressesprecher in der Agentur für Arbeit aus VS, gebe es Anfragen von Firmen zum Thema Kurzarbeit und der Wunsch nach Beratungsterminen. Doch noch scheint der Schwarzwald-Baar-Kreis nicht in den großen Kurzarbeit-Sog hineingeraten zu sein, entnimmt er den Zahlen, Stichtag Mitte August. Von 80 Betrieben der Region, für die die Agentur zuständig ist, stammen kaum zehn Prozent aus dem Quellenlandkreis. Der Nachbarkreis Rottweil sei am stärksten betroffen. Derzeit sind 1850 Beschäftigte vom Korrektiv Kurzarbeit betroffen, aus allen möglichen Branchen des verarbeitenden Gewerbes, vom Orthopädie-Schuhmachermeister über die Kunststoffbranche bis hin zu den Betrieben, die stark unter der Abschwächung leiden: Automobilzulieferer und Maschinenbau. Betrachtet Helm die aktuellen Gesamtzahlen, sieht er noch keinen Grund zur Sorge: vor allem mit Blick auf das Jahr 2008, als der Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers weltweit ein konjunkturelles Erdbeben auslöste Damals arbeiteten 13 000 Arbeitnehmer verkürzt in der Region.

Phase mit offenem Ende

Wie wirkt sich die schwächelnde Konjunktur auf Unternehmen aus der Doppelstadt aus? Eine der großen Firmen, die aufgrund von rückläufigen Auftragseingängen Kurzarbeit angemeldet haben, sind die Wieland Werke. In den Lantwatten ist die Mehrzahl der insgesamt 260 Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Ulm ist führend in der Fertigung von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen. Für die Belegschaft bedeutet dies, dass sie ab September 20 Prozent weniger arbeiten. Zunächst ist die Kurzarbeit auf ein halbes Jahr begrenzt. Prognosen möchte Konzern-Pressesprecherin Christine Schossig nicht anstellen. Nach einer Überhitzung der Wirtschaft schließe sich eine Phase der Abkühlung an, mit "offenem Ende".