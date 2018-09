Villingen-Schwenningen Kurs zum Stadtführer

In Kooperation mit der Volkshochschule VS bietet die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) ab 20. Oktober diesen Ausbildungskurs für Stadtführer an. In rund 50 Unterrichtseinheiten mit verschiedenen Dozenten werden die Teilnehmer in diesem praxisnahen Kurs zum Stadtführer ausgebildet und können nach erfolgreichem Abschluss des Kurses im Auftrag der WTVS als Stadtführer tätig werden. Ziel ist es, dass die Teilnehmer aus diesen Erfahrungen eine Stadtführung entwickeln können. Möglich sind auch Führungen zu bestimmten Themen und Zielgruppen, beispielsweise für Kinder und Jugendliche oder auch kostümierte Führungen und Führungen in Tracht. Eine immer größer werdende Rolle spielen Stadtführungen auch für internationale Gäste, wie Touristen und Besucher aus dem Ausland, Schüleraustausch oder ausländische Geschäftspartner ortsansässiger Firmen. Besonders gesucht sind deshalb Bewerber die gute Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch oder auch in Chinesisch oder Japanisch mitbringen. Der Bewerbungsbogen ist als Download unter www.wt-vs.de zu finden. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.