Villingen-Schwenningen Kurs zeigt Übungen rund um Lach-Yoga

VS-Villingen. Der Kurs ist von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft in der Pontarlier­straße 9 in Villingen. Birgitt Merkel von der Naturheilpraxis Lebensfreude geht auf die vier Grundelemente des Lach-Yogas ein und zeigt praktische Übungen, die für jedes Alter geeignet sind. Im Mittelpunkt stehen Wohlergehen und ein heiteres Gemüt. Vorkenntnisse und spezielle Kleidung sind nicht erforderlich. Sechs Einheiten kosten 30 Euro. Eine Anmeldung unter E-Mail breite­muehle@bgfh.de oder Telefon 07721/899140 ist erforderlich. Auch für Fragen stehen die Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.