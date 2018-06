Schwarzwald-Baar-Kreis. Einen Infotag zum Thema "Haushaltsmanagement für Familienfrauen" gibt es im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises am Dienstag, 19. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Landratsamt in Donaueschingen in der Humboldtstraße 11. Wer sein Haushaltsmanagement neu ausrichten und professioneller führen will, kann sich dort informieren. Die Fachschule für Landwirtschaft, Fachrichtung Hauswirtschaft, startet ab Dienstag, 9. Oktober, in Donaueschingen die Fortbildung "Fachkraft für Hauswirtschaft". Sie verändert und stärkt das Selbstbewusstsein, die Versorgung der Familie und qualifiziert die Teilnehmer für Arbeitsplatzangebote im Bereich hauswirtschaftliche Dienstleistungen. Unterrichtet wird dienstags von 8.30 bis 16.45 Uhr, mit Ferienzeiten. Die Fortbildung dauert eineinhalb Jahre. Weitere Infos am Infotag und unter Telefon: 07721/9 13 53 00.