VS-Villingen. Pro familia bietet einen "Kurs für werdende Papas" an. Es ist ein Gesprächsangebot für Männer, die zum ersten Mal Vater werden. Hierbei haben Männer unter sich die Möglichkeit, ihre Vorstellung in Bezug auf ihre kommende, neue Rolle, aber auch ihre Unsicherheiten und Ängste bei den Punkten Schwangerschaft, Geburt und Vater-Sein zu besprechen und entsprechende Inputs zu bekommen. Die Termine sind jeweils freitags 19. und 26. Oktober sowie 2. und 9. November, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr. Der Kurs ist kostenlos und findet in den Räumen von Pro familia, Klosterring 11 in Villingen statt. Anmeldungen unter vs-villingen@profamilia.de, Telefon 07721/5 90 88.