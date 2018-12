Villingen-Schwenningen Kuraufenthalt mit Damen

VS-Pfaffenweiler. "Wenn einer eine Reise tut, oder Schäufele mit Sauerkraut" heißt die hochdeutsche Komödie in drei Akten von Regina Rösch. Wer das Ankündigungsplakat nicht gesehen hat, käme von Titel des Stückes her zunächst nicht auf den Gedanken, dass es sich bei der Reise um einen Kuraufenthalt in einer durchaus bürgerlichen Gegend und Umgebung handelt.

Seit 20 Jahren schon gehen Feuerwehrkommandant Oswald und sein Feuerwehrkamerad und Freund dorthin, nach dem Motto "morgens Fango, abends Tango". Ohne Frauen versteht sich, denn diese kümmern sich gerne um die nebenberufliche Schweinezucht. Als diese dann aufgegeben wird, sieht es auf einmal ganz anders aus. Die Damen planen einen gemeinsamen Urlaub mit dem Ehemann. Letztlich dürfen die beiden Herren doch in ihren Kurort. Der Haken dabei ist, nur in Begleitung ihrer Frauen. Und so verläuft der Kururlaub ganz anders als in den Vorjahren. Ob da noch eine Wende möglich ist und künftige Ereignisse ihre (Kur)Schatten werfen, darauf dürfen die Besucher gespannt sein.

Seit Ende September bereiten sie sich die Akteure Liz Meyer, Antonia Ohlhauser, Daniel Schwörer, Rolf Ebner, Herbert Simon, Jens Ebner, Timmy Gür, Carola Stolz, Helen Huber, Katja Jaggy, Elke Schütz, Kathrin Ebner und Ronald Munz in der Doppelrolle als Regisseur und Schauspieler bereits in gemeinsamen Proben auf das große Ereignis vor und werden alles versuchen, um dem Publikum einen vergnüglichen Theaterabend zu bereiten.