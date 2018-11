VS-Rietheim. Kupferdiebe schlugen in Rietheim zu: Die Täter haben zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 14.45 Uhr, in der Eckhalde am Sportheim und am Geräteschuppen des Sportvereines die Regenfallrohre entwendet. Der Wert des gestohlenen Kupferrohre wird auf rund 1500 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier, Telefon 07721/60 10, entgegen.