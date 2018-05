Villingen-Schwenningen Kunstrasen wird im Juni eingeweiht

VS-Villingen. Die einzelnen Abteilungen blickten zurück. Heinrich Drzyzga berichtete von den Aktiven. Beide Mannschaften hätten sich sehr stabilisiert, was sich in den jeweiligen vorderen Tabellenplätzen widerspiegelt. Von Seiten des Vereins und des Fußballverbands wurde die Souveränität und Disziplin der Spieler bei den Punktspielen mit nur einer roten Karte hervorgehoben. Insbesondere Trainer Toni Szarmach habe sehr viel Ruhe hereingebracht.

Rolf Ketterer sprach in Vertretung der Betreuerin Elvira Ketterer für die Walking- und Gymnastikgruppe, die schon viele Jahre ein fester Bestandteil des VfB Villingen ist. Er gab einen kurzen Einblick in das Trainingsprogramm im Germanswald und in der Goldenbühlschule. Besondere Erlebnisse waren die Besichtigung des Klosters in Gengenbach und der Besuch bei den Bauerngartentagen in Schonach.

Die Tischtennisherren sind mit zwölf Mitgliedern weiterhin in der Warenberghalle aktiv, informierte Erich Ehmann. Jugendleiter Markus Restle berichtete von der Jugendabteilung, die mit etwa 160 Spielern von elf Trainern in neun Jugendteams trainiert werden. Restle hob hervor, dass bei den Jungs keine Mannschaft als Spielgemeinschaft in den Punktspielen antritt und die Mädchen erfolgreich bei den Hallenbezirksmeisterschaften waren.