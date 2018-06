Villingen-Schwenningen Kunsthandwerker können teilnehmen

VS-Villingen. Am 1. und 2. Dezember präsentieren Aussteller ihre hochwertigen und in Handarbeit entstandenen Produkte beim zwölften Kunsthandwerkermarkt im Franziskaner Kulturzentrum in Villingen. Interessierte Kunsthandwerker können sich bis 15. August für den beliebten Markt bewerben. Alle Artikel müssen vom Aussteller selbst handgefertigt worden sein, und es kann nur ein Kunsthandwerksbereich angeboten werden. Um den Besuchern das Kunsthandwerk erlebbar zu machen, sind Vorführungen und insbesondere Workshops am Stand willkommen. Interessierte richten ihre Bewerbung mit Anschreiben und vier bis fünf Fotos der Arbeiten an die Stabsstelle Stadtmarketing, Winkelstraße 9, Villingen-Schwenningen E-Mail an stadtmarketing@villingen-schwenningen.de. Der Markt hat am Dezember-Wochenende, 11 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt geöffnet.