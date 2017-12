Villingen-Schwenningen Kunstbanausen sind in der Unterzahl

Villingen-Schwenningen. Bei überschaubarem Gegenwind – drei Gegenstimmen, eine Enthaltung – kam das Gremium am Mittwoch dem Wunsch von Oberbürgermeister Rupert Kubon nach: "Ich kann nur dafür plädieren, die Situation der Galerie so zu belassen wie sie ist." Und was sie ist, das umschrieb Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier in blumigen Worten: "Eine Schule des Sehens für alle Menschen, wo Neues und Fremdes mit der Sprache der Kunst vorgestellt wird." Zur empfundenen Lebensqualität in einer Stadt trage auch das Angebot an Hochkultur bei, unabhängig davon ob man es nutze oder nicht.

Doch gerade dass nur wenige sie nutzen, der Zuschussbedarf pro Besucher daher exorbitant hoch ist, und die Galerie einer prall gefüllten Stadtkasse nicht eben dienlich ist, führten die Kritiker als Argument ins Feld. "Als Gemeinderat muss man die Finanzen im Blick behalten", erklärte CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning beispielsweise. Wenn die Galerie doch so ein Leuchtturm sei, dann müssten deren Verfechter doch eigentlich auch bereit sein, dafür etwas zu tun, so Breunings Argument in Richtung Ehrenamt. Fraktionskollege Klaus Martin ärgerte sich, dass OB Rupert Kubon die Stelle des Galerieleiters ausgeschrieben habe, ohne den Gemeinderat oder die Fraktionssprecher vorher zu informieren.

Für Frank Banse (SPD) war all das unerheblich. Die Städtische Galerie sei die einzige Institution in VS, die europaweit einen Namen habe, ein Oberzentrum ohne Galerie sei undenkbar. "Wer an der Städtischen Galerie sparne will, kann auch die Uhr anhalten, wenn er Zeit sparen will", so Banse eindrücklich, ehe er wie viele andere seine Hand für die Beibehaltung des städtischen Betriebs der Galerie hob.