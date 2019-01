Villingen-Schwenningen "Kunst ist die Hefe im Teig"

VS-Villingen. Vor genau zwei Jahren, eröffneten die beiden Fotografen und Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank ihre zweite Galerie in der Voltastraße in Villingen. Bereits seit 2009 können sie auf die Erfahrungen, mit Kunst und Künstlern, in ihrer ersten Galerie im Stuttgarter Westen zurückblicken. "Mit unserem Neujahrsempfang in Villingen, möchten wir nicht nur das neue Jahr mit unseren Gästen und Besuchern begrüßen und einen Ausblick auf das Kommende geben, sondern auch zurückblicken auf ein ereignisreiches und kunstvolles Ausstellungsjahr 2018 in Villingen", so die beiden Galeristen. Zahlreiche Besucher und Kunstinteressierte, haben in den vergangenen zwölf Monaten die Kunsträume besucht. "Am Neujahrsempfang möchten wir einen visuellen Rückblick mit Impressionen der zurückliegenden sechs Ausstellungen zeigen, die wir in zahlreichen Bildern fotografisch festgehalten haben."