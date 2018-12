Villingen-Schwenningen Kunst aus guter Idee

Im Mittelpunkt steht der Konzeptkünstler Christian Herr. Der ausgebildete Stuckateur und Restaurator aus Deißlingen sagt von sich selbst: "Nackte Leiber und irgendwelche Fruchtkörbe wollte ich nie malen. Ich habe schnell festgestellt, dass das Malen mit Pinsel nicht meins ist. Die Ohren und die Nase waren immer größer als der Rest des Gesichts, deshalb habe ich dies schnell sein lassen."

Über die Popartkunst ist er nun bei der Konzeptkunst gelandet. "Eines der Ziele der Konzeptkunst ist die Entmaterialisierung und die Einbeziehung des Betrachters. Gewohnte Sichtweisen, Begriffe und Zusammenhänge der Welt werden hinterfragt, neue Regeln erfunden. Es wird mit Kontexten und Bedeutungen gearbeitet", erklären die Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank.

"Ich sage es mal so, dass es jeder versteht. Ich kann aus Müll und Fundstücken und einer guten Idee richtig gute Kunst machen", zeigt Christian Herr auf. Und so entfalten seine Werke in der Galerie Bovistra über zwei Etagen, eine verblüffende Wirkung.