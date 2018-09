Kunst am Baum der etwas anderen Art bekommt man in der Villinger Sebastian-Kneipp-Straße zu sehen. Drei Radkappen am Baumstamm, was uns der Künstler mit dieser Installation wohl sagen möchte? Das Material für diesen Hingucker dürfte er jedenfalls den Straßenschäden vor Ort zu verdanken haben. "Achtung, Straßenschäden", selbst die Warnschilder verraten es: Wer hier zu schnell entlang brettert, läuft Gefahr, so starke Vibrationen auszulösen, dass sich der eine oder andere Raddeckel ganz von selbst verabschiedet. Foto: Spitz