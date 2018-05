Villingen-Schwenningen Kunden schieben sich durchs Spalier

Es gebe eine sehr große Abteilung mit Damenmode, man finde Herren­mode, Beautyprodukte und Accessoires, Spielzeug, eine Home-Abteilung, Schmuck und Handtaschen in allen Ausführungen.

Das sei alles sehr geschmackvoll, lobt Beate Behrens. Geschenke, ja sogar Delikatessen finde man hier, betont Christine Fritz. Das Einkaufen laufe hier anders ab, daran müsse man sich vielleicht gewöhnen, fährt sie fort. Wenn ein Kunde, eine Kundin das Geschäft betrifft mit dem Vorsatz, ein bestimmtes Kleidungsstück in einer bestimmten Farbe von einer speziellen Marke zu kaufen, kann sie Pech haben, aber auch Glück. Die Auswahl sei sehr groß, aber nicht nach Marken ausgewiesen. Markenkleidung und vielleicht No-Names Kleidung hängen einträchtig in langen Reihen an Kleiderregalen.

Hier müsse man stöbern und finde vielleicht etwas ganz anderes, als Mann/Frau sich vorgenommen habe, so Beate Behrens. Da werde das Stöbern zum Abenteuer, ergänzt sie.

Inzwischen sind vor der Eingangstüre unzählige Luftballons aufgehängt worden. Der Countdown zur Eröffnung läuft, und die Zahl der interessierten Kunden wächst rapide an.

Der District-Manager versammelt die 45 Mitarbeiter und spricht ein ganz hohes Lob an alle aus. Es sei sehr stressig gewesen, rechtzeitig fertig zu werden, so stressig sei es noch nie gewesen und das wolle etwas bedeuten bei 124 TK Maxx-Geschäften in Deutschland, unterstreicht er.

Pünktlich um 9.30 Uhr wird die rote Schärpe durchschnitten. Die Glastüre öffnet sich. Lametta rieselt aus der Luft, und die Mitarbeiter bilden ein Spalier, während sich inzwischen rund 500 Kunden durch das Spalier schieben.

So sei es überall gewesen, betont Christine Fritz, und Beate Behrens erklärt, dass die Innenstadt davon lebe, dass viele Menschen in die Stadt kommen. Hier werde ihnen ein Erlebniseinkauf ­geboten.