Villingen-Schwenningen Kulturwandel wichtig

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Richtig Rechnen": Das Forum Pro Schwarzwaldbauern traf sich in Furtwangen-Rohrbach, um dieser Problematik auf den Grund zu gehen. Gesprächspartner aus dem Netzwerk des Forum war Christian Hiß von der Regionalwert-AG in Freiburg. Als biologisch-dynamischem Gärtner war ihm aufgefallen, wie Finanzbuchhaltung erklärt, was eigentlich nachhaltig wäre. Als Beispiel erzählte er, wie ihm die Steuerberatung erklärt habe, dass eigenes Saatgut zu erzeugen sich nicht lohne, und es wirtschaftlicher sei, nicht selbst vermehrbares Hybridsaatgut zu kaufen. Für Christian Hiß war das Anlass, seit 18 Jahren die Ökonomie zu erforschen. Das Kernproblem erkannte er in der Gewinnermittlung nach dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Handelsgesetzbuch, die in den letzten Jahrzehnten auch der Landwirtschaft übergestülpt worden sei. Diese Art zu rechnen nennt Christian Hiß "Misserfolgsrechnung", weil nach ihr Gewinn entsteht, wenn Kosten für Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, Kulturlandschaft, Umwelt und soziale Faktoren gespart werden. Als erster hat er diesen Denkfehler als Ursache der Industrialisierung der Landwirtschaft beschrieben und dafür sogar vom Ko-Vorsitzenden des Club of Rom, Ernst Ulrich von Weizsäcker, die Unterstützung mit dem Vorwort in seinem Buch "Richtig Rechnen" bekommen. Christian Hiß schlägt einen Paradigmenwechsel der Finanzbuchhaltung vor, weil die bisherige Rechnung Unternehmen in einen nicht nachhaltigen Strukturwandel lenke. Deshalb schlägt er vor, auch ökologische und soziale Faktoren in die Kontenpläne aufzunehmen, um nachhaltiges Wirtschaften in regionalen Kreisläufen wettbewerbsfähig zu machen. Diese Ergebnisse würden dann auch eine gerechte Grundlage für notwendige agrarpolitische Ausgleichszahlungen bilden.