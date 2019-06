Villingen-Schwenningen Kulturnacht steht unter dem Motto "VS bewegt"

Die Hauptbühne am Muslenplatz greift dabei das Bewegungs-Motto der Kulturnacht facettenreich auf: Nach Orchester- und Gesangsbeiträgen von der Stadtmusik und vom Liederkranz Schwenningen wird bei der Showcompany der TG Schwenningen und bei Schülern des Villinger Hoptbühl-Gymnasiums bereits kräftig getanzt. Richtig zur Sache geht es beim Bayerischen Junior Ballett München, das im Rahmen der Tanzland-Kooperation mit der Stadt VS auftritt.

Einen weiteren Höhepunkt auf dem Muslenplatz wird die zehnköpfige Formation Goodfellas bilden, die als eine der besten deutschen Livebands gilt. Traditionell wird das Programm auf der Hauptbühne um Mitternacht mit einem musikalischen Feuerwerk abgerundet.

Kleiner Muslenplatz

Egal, ob orientalischer Tanz, HipHop oder kroatischer Volkstanz: Etwas weiter oben auf dem kleinen Muslenplatz, auf dem sich die Sportvereine der Region die Klinke in die Hand geben, wird am 6. Juli getanzt, was das Zeug hält.

Hockenplatz

Auf dem Hockenplatz haben zunächst die Jüngsten, unter anderem der Kinder- und Jugendzirkus das Sagen, später ist das Areal in der Hand von bekannten Bands wie The Rollics oder Bluescontext.

Mauthepark

Während das Programm auf der Kinderbühne im Mauthepark bis 21.30 Uhr geht, läuft die Musik auf der Hauptbühne nebenan sogar bis 1 Uhr. Die Musikakademie, Schorsch’s Schlagerchor und in bewährter Manier die Double Town BigBand zaubern dabei die passende Stimmung in den Mauthepark.

Doch damit nicht genug: An 30 weiteren Standorten, weiß Sandra Bummel, wird die Kulturnacht ebenso gefeiert. Erstmals mit dabei sind die Arena Club Lounge, der Boxring VS sowie der DRK-Ortsverein. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Im Zuge der Kulturnacht wird auch der 200. Geburtstag von Johannes Bürk gefeiert – Veranstaltungen gibt’s bereits tagsüber im Uhrenindustriemuseum oder am Stellwerk am Bahnhof. Auch eine Fahrt mit einem historischen Sonderzug von Rottweil nach Villingen mit Halt in der Neckarstadt ist möglich.

Und wer auf der Kulturnacht so richtig feiern möchte, kann dies in diesem Jahr erstmals länger: Alle teilnehmende Gastronomen dürfen ihren Außenbereich bis 3 Uhr geöffnet lassen, im Innenbereich ist wie immer eine Freinacht erlaubt.

Weitere Informationen:

Die Eintrittsbändel für die Kulturnacht am 6. Juli sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen für zehn Euro, an der Abendkasse für zwölf Euro erhältlich. Schwerbehinderte bekommen ebenso einen Rabatt von 50 Prozent wie erstmals Schüler und Studenten.

www.kulturnacht-vs.de