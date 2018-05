Villingen-Schwenningen Kulturkrieg in Villingen: "Ohne mich"

VS-Villingen. Seinem Ärger macht Gunnar Frey zu Wochenbeginn vor allem im sozialen Netzwerk Facebook Luft. "So Ihr lieben #notmylimba Leute. Ich gebe Euch bis morgen früh Zeit, diese Aufkleber-Beschmierereien und Brandmarken wie zu Nazi-Zeiten an meinem Ladengeschäft zu entfernen und zu reinigen.....", postet Frey. Am Sonntag hat er die Sticker an seinen Schaufenstern in der Färberstraße bemerkt. "Das muss in der Nacht auf Sonntag passiert sein", mutmaßt er.

Doch das Ultimatum bis Montagvormittag verstreicht, ohne dass sich etwas getan hat. Frey fackelt nicht lange und macht die Aufkleber selbst weg. Sicher stört ihn, dass er die Aufkleber entfernen und die Scheiben wieder reinigen musste.

Doch noch mehr stört er sich an der Aussage, die dahinter steckt.Warum eigentlich er: Diese Frage beschäftigt ihn und er glaubt auch die Antwort darauf zu erahnen: "Vermutlich hängt es damit zusammen, dass ich mit dem neuen Limba-Pächter eine Kooperationsveranstaltung gemacht habe. Doch ich kooperiere, mit wem ich Lust habe", so Frey, auf dessen Zusammenarbeits-Liste auch die beiden Jugendhäuser der Stadt, das Kommunale Kino in Schwenningen, das Kulturzentrum Scheuer in Villingen sowie diverse Pubs in VS stehen. Dort organisiert er in schöner Regelmäßigkeit Musik-Events.