Villingen-Schwenningen Kulturamt bringt Publikum in Bewegung

Das Leitmotiv "VS bewegt" für alle Kulturhäuser – Theater am Ring, Franziskaner Konzerthaus, Neue Tonhalle, Theater im Capitol und ab der nächsten Spielzeit auch die Neckarhalle – entstand einerseits aus dem Schwerpunkt Tanz, der in unterschiedlichsten Ausdrucksformen von Ensembles aus Italien, Vietnam und Indien sowie dem Bayerischen Junior-Ballett aus München dargebracht wird. Andererseits werde damit auch die von Kultur generell trainierte "Beweglichkeit im Kopf" angesprochen. Wer dafür ein Abo hat, der ist in Sachen Kopfgesundheit, aber auch finanziell fein raus, schließlich kann man im Vergleich zu den regulären Kartenpreisen im Theater am Ring und im Theater im Capitol über 35, bei den Meisterkonzerten im Franziskaner über 25 Prozent sparen. Gleichwohl sind die im Abo verkauften Vorstellungen auf 70 Prozent zurückgegangen, bedauert Dobmeier.

Im Theater am Ring werden sich in der neuen Spielzeit bekannte Stars und Ensembles wieder die Klinke in die Hand geben. Ob Schauspiel (Tod eines Handlungsreisenden, Die letzte Karawanserei, Der Seewolf), Musiktheater (Footloose, Rheingold, Im weißen Rössl), Komödie (Wir sind die Neuen, Willkommen bei den Hartmanns, Dinner für Spinner) oder aus der Rubrik "Drittes Programm" (Schlaraffenland, Die Känguru-Chroniken, Faust) – abwechslungsreiche und fröhliche, aber auch anregende und kritische Unterhaltung kennzeichnen die neue Spielzeit. Es gibt ein Wiedersehen mit der Big Band der Bundeswehr und auch wieder eine russische Weihnacht mit "Ivushka".

Hoffnung auf mehr Resonanz als im laufenden Jahr hegt der Programmmacher Dobmeier für das Jugendtheater. Obgleich diese Sparte "überall das Problemkind" sei, werde stetig über neue Strukturen nachgedacht. Diesmal sollen das Maskentheater "Finding Joy" und die Schauspielklassiker "Der Steppenwolf" und "Andorra" ziehen.