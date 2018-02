Villingen-Schwenningen Kulinarischer Genuss und Kunst

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Februar, in Zaiersweiher unterwegs. Start ist an beiden Tagen ab 7.30 Uhr. Ebenso sind die Wanderer am Sonntag, 11. Februar, in Souffelwyersheim in Frankreich gemeldet. Start ist um 8 Uhr. Am Mittwoch, 14. Februar, ist eine geführte Wanderung in Reichenbach angesagt. Start ist um 13 Uhr.

Der Schwarzwaldverein Schwenningen bietet am Sonntag, 25. Februar, mit dem Besuch des Kunstraums Grässlin in St. Georgen einen ganz besonderen Kulturtag an. Auf einzigartige Weise präsentiert hier die Stiftung Grässlin ihre bedeutende Sammlung für zeitgenössische Kunst. Sie ist Ausgangspunkt für einen Entdeckungsspaziergang durch die Bergstadt mit über 20 externen Räumen, wo wechselnde Ausstellungen so auch Einblicke gewähren in leerstehende Ladenlokale, städtische Einrichtungen oder Privathäuser. Die Führung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Einkehr ist im Kippys, dem Restaurant der Sammlung, wo die Chefin Sabine Grässlin selber kocht und moderne, saisonale Gerichte anbietet, also kulinarischer Genuss zwischen Kunst und Design.

Treffpunkt ist am Sonntag, 25. Februar, um 10.45 Uhr am Schwenninger Bahnhof. Mitglieder zahlen 7,50 Euro, Nichtmitglieder drei Euro mehr. Die Führung kostet (ohne Einkehr) zehn Euro. Anmeldungen bis Freitag, 16. Februar, 16 Uhr, in der Apotheke Heldmann im City-Rondell, Telefon 07720/17 41. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.