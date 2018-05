Villingen-Schwenningen Künstlicher Intelligenz nicht abgeneigt

Alle Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, bei Schwanog hinter die Kulissen zu schauen und Fertigung, Verwaltung, Konstruktion und Prozesslösungen hautnah zu erleben. Bei den Betriebsrundgängen durch die Fertigung zeigten die Gäste sich beeindruckt von den Investitionen, die alle Unternehmensbereiche umfassen. Vertriebsleiter Peter Schöninger fasste es so zusammen: "Alle unsere Investitionen zielen darauf ab, die Auftragsdurchlaufzeiten unserer individuell nach Zeichnung gefertigten Werkzeuglösungen so schnell wie möglich zu beschleunigen und damit neben den Produktivitätsvorteilen gegenüber Standardwerkzeugen auch mit der Lieferzeit zu punkten." Dies, so Schöninger, umfasse den gesamten Prozessablauf von der Beratung, der Auftragserfassung und Konstruktion über die Fertigung bis zur Logistik. Dazu werden verstärkt auch Roboter eingesetzt, die die Fertigungsabläufe optimieren und beschleunigen. So überrascht es nicht, dass der Obereschacher Spezialist für Profilwerkzeuge mit Wechselplatten auch bereits ein Auge auf die aktuellsten Entwicklungen der Robotik mit künstlicher Intelligenz wirft.

Schwanog setzt in seiner Strategie sehr stark auf die Beratungskompetenz seiner Vertriebsteams in allen bedeutenden internationalen Technologiemärkten. So werden neue Mitarbeiter immer über mehrere Wochen im firmeneigenen Schulungszentrum auf ihre Aufgaben in den jeweiligen Ländern vorbereitet. In Phase zwei der Marktentwicklung werden in den wichtigsten Märkten eigene Fertigungseinheiten aufgebaut, mit denen die Möglichkeit geschaffen wird, Kundenanforderungen kurzfristig zu erfüllen. Schwanog verfügt über eigene Standorte mit Fertigungen in den USA, Frankreich und China. Der Standort Obereschach wird nach Auskunft von Geschäftsführer Clemens Güntert gleichzeitig kontinuierlich als das zentrale, weltweite Technologie- und Fertigungszentrum ausgebaut, von dem aus über 95 Prozent der weltweiten Aufträge bedient werden.