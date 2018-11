Villingen-Schwenningen Künstlerisch heiße Nacht im kalten Capitol

Als die beste Heizung stellte sich das menschliche Potenzial heraus: Zum einen auf Seiten des Publikums mit jeweils mitgebrachten 37 Grad Celsius Körperwärme und zum anderen bühnenseitig mit Sängerin Kerstin Heiles und Pianist Christoph Pauli. Beide nehmen sich in ihrem neuen Programm den schillernden, meist etwas narzisstischen weiblichen Stars des 20. und 21. Jahrhunderts an. Sie erzählen dabei allerlei Geschichten rund um diese, zelebrieren deren Attitüden und stellen die künstlerischen Höhepunkte der Biografien mit Musik und Gesang gekonnt dar.

Trotz des eigentlich genau abgezirkelten Programmablaufs beherrschte in Schwenningen allerdings Improvisation den Abend und machte ihn erst für die Zuschauer zu einem authentischen Erlebnis. Einer der Hauptgründe hierfür lag im Beinbruch, den sich Kerstin Heiles kürzlich auf einer anderen Bühne zuzog. In Schwenningen erschien sie mit zwei Krücken und die Eleganz einer Diva sehr einschränkenden breiten Fußschiene am linken Bein. Natürlich thematisierten die beiden kurz das medizinische Problem, versuchten dann aber ihr Programm rund um Diven wie Zarah Leander, Judy Garland, Doris Day, Hildegard Knef, Adele oder Sophia Loren abzuspulen.

Die Diskrepanz zwischen den dargestellt göttlichen Damen und der auf der Bühne mühsam herum humpelnden Protagonistin war dann allerdings so groß, dass mehr und mehr eine augenzwinkernde Kommunikation zwischen Protagonisten und dem Publikum die Starrheit des mit allzu einstudierten Dialogen gespickten Programms aufbrach. "An dieser Stelle müsste ich jetzt tanzen", gestand Heiles beispielsweise, und der Satz bot für das Publikum mehr Unterhaltungswert als dies vermutlich der vorgesehene Tanz geboten hätte. Weitere kleine Pannen, so beispielsweise das Ausbleiben eines im Bühnenprogramm eingeplanten Anrufs auf einem alten Telefon, und der ironischen Art, damit umzugehen, trieben die Sympathiewerte der beiden beim Publikum immer weiter in die Höhe. Mehrmals gestand Christoph Pauli, der auch als Moderator des Abends auftrat, "diesen Fehler müssen wir künftig ins Programm aufnehmen". Seine Kollegin Heiles musste dafür bisweilen in der Musikrevue durch die klaffende Lücke zwischen gespielter Eleganz der Divas und plumper Immobilität ihren Gesang vor lauter nicht mehr unterdrückbarem Lachen unterbrechen. Fast könnte in der Schilderung des ungewollt improvisierten Abends der künstlerische Aspekt untergehen.