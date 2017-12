Villingen-Schwenningen Künstler präsentieren Unikate

Eine von ihnen war die aus Mühlhausen stammende Wolle-Strickerin Vera Rosenfelder, die mit einer speziellen Strick- und Färbetechnik jedes wärmende Bekleidungsstück in ein Unikat verwandelt. "Stricken ist das neue Yoga", lachte Rosenfelder. Sie sieht in ihrem Hobby eine alternative Möglichkeit zur Entspannung und Abwechslung zum Alltag. Dufners Nachbarinnen von der gegenüberliegenden Straßenseite, Monika Engesser und Sylvia Horn, entschieden sich spontan, am Adventsmarkt mitzuwirken. "Wir hoffen, dass er im kommenden Jahr noch ein wenig größer wird", lobte Engesser den Mut, eine derartige Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Daniel Jäckle von der Fadenmalerei in Villingen erläuterte die Grundtechniken der Textilveredlung, dank der es ihm gelingt, einzigartige Stickereien und Drucke der unterschiedlichsten Art auf Textilien, Plüschtiere, Taschen, Schuhe und vieles mehr zu zaubern. Ein Projekt, das sich über Jahre hinzog, war der Naturkalender zum Moos, den die Schwenninger Hobbyfotografin Sabine Magnall entwarf.

Krippenbauer Gerd Nyga brachte weiteren Schwung weihnachtlicher Stimmung in den Markt. Starkes Gedränge gab es auch im Verpflegungszelt, wo die Gäste die Chance zum Small Talk nutzten.