Villingen-Schwenningen Kubon sieht Weg für Einigung

Dieser wurde bekanntlich wegen der Lärmklagen einer Anliegerin dazu gezwungen, seine Veranstaltungen in der Scheuer, dem Jugendhaus K3 in der Kalkofenstraße, bis spätestens 22 Uhr enden zu lassen.

In der Folge kündigte der Folkclub das Ende seiner Ära als Veranstalter von Musikkonzerten in der Villinger Innenstadt an. Ein Engagement auf dem Klosterhof, wie es im Zuge des Lärmstreits auch schon gefordert worden war, kam für die Gruppe nicht in Frage.

Die Gespräche mit dem Folkclub dauerten an, so Kubon. So habe man dem Verein für die Durchführung seiner Konzerte den Kleinen Saal im Theater am Ring vorgeschlagen, oder auch den Ratskeller. Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier sei in die Gespräche involviert. Der Pächter habe Bereitschaft für eine Zusammenarbeit mit dem Verein signalisiert und sei offen für dessen Kontaktaufnahme.