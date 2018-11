Villingen-Schwenningen Kubon macht keineswegs weiter

Über das Gehalt des künftigen OBs entscheidet am 28. November der Gemeinderat. Zwei Varianten stehen zur Auswahl. So könnte das Gremium ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe B7 von rund 10 080 Euro pro Monat festlegen. Hinzu käme eine monatlichen Aufwandsentschädigung von 13,5 Prozent des Grundgehalts wegen des "allgemein verursachten erhöhten persönlichen Aufwandes" in Höhe von 1361 Euro monatlich – summa summarum würde er also 11 441 Euro pro Monat verdienen. In einer zweiten Amtsperiode könnte in die Besoldungsgruppe B8 gewechselt werden, damit läge der Gesamtverdienst inklusive der Aufwandsentschädigung bei 12 027 Euro pro Monat. Möglich wäre auch angesichts der Größe der Stadt, sofort mit der höheren Besoldungsgruppe einzusteigen.