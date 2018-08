Nicht nur die Banane ist krumm. Auch der schier unglaubliche Fall des Banana-Joe zeigt: Im Umgang mit den Händlern in VS läuft vieles schief. Und das sind nicht nur völlig unsinnige Vorschriften, wonach gelbe Buchstaben auf einem Schaufenster verboten, weiße aber erlaubt sind. Die Liste solch merkwürdiger Vorschriften ließe sich hier im Übrigen fast unendlich fortsetzen. Nein, damit ist auch der Umgang mit Geschäftsleuten gemeint, die immerhin mit dafür verantwortlich sind, dass sich die Stadt über sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen freuen darf. In diesem Fall äußert sich der zuständige Amtsleiter im Internet zum Fall Banana-Joe. Doch anstatt auf ihn persönlich zuzugehen, wird der Fall zunächst als Sommerloch-Hype" abgetan und vom Betroffenen auch noch verlangt, "sich einfach mal an das Amt für Stadtentwicklung" zu wenden. Respektvoll geht anders.