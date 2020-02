Villingen-Schwenningen Kritik: Narro-Stüble mit Auswärtigen überfüllt

Nur drei dieser exklusiven Stüble gibt es – im Fidelis das Stüble "Schwarzer Rock", im Münsterzentrum und in der Zehntscheuer. Vorbehalten sind sie den Hästrägern der Historischen Narrozunft ­Villingen, neben den Narros sind das die Butzesel, der ­Stachi, das Morbili, die Alt­villingerinnen und die ­Wuescht. "Zugang nur für Maschgere der Fasnetzunft Villingen."

Doch der Rückzugsort, mahnen Bewahrer der närrischen Villinger Tradition, droht diesen Maschgere verloren zu gehen. Eine besonders unschöne Szene soll sich im vergangenen Jahr abgespielt haben. Karl Hoch, der jüngst beim Schemeobend anmahnte, sich auf die Wurzeln zu besinnen, schildert sie im ­Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten so: Am Abend des Fasnetmentig habe eine der beiden am Umzug teilnehmenden Guggenmusiken aus der Schweiz vor einem der Narrostüble gestanden, "aber schon innen drin, genau vor der Tür". Als ein Mäschgerle mit ihren Kindern herauskam, um irgendetwas zu holen, hätten die Musiker ihre Chance genutzt und mit ihren Körpern und wuchtigen Instrumenten den Eingang blockiert und die inzwischen zurückgekehrte Mutter mit ihren Kindern abgewiesen: "Jetzt sind wir mal dran, wir warten schon lange!" Das Schild mit der Aufschrift des Verbots für alle Auswärtigen hätten die Schweizer einfach ignoriert und stattdessen streitlustig erklärt: "Ihr seid nix Besseres, das Stüble ist für alle da!"

Grundprinzip der Anonymität

Doch weit gefehlt, denn der Unterschied zwischen den Fasnetstüble – für alle – und den fast schon heiligen Narrostüble – für die Villinger Maschgere – ist groß, wenn nicht gar riesig. Und auch das Grundprinzip der Anonymität, das den Narren während der hohen Tage ein unbescholtenes Strählen, also Rügen, anderer erlaubt, sehen eingefleischte Villinger Narren bedroht, wenn Auswärtige diese ureigenen Villinger Rückzugsorte erobern. "Das war eine Schweizer Guggenmusik, was hat die am Fasnetmentig in Villingen zu suchen?", fragt sich auch Harald Schmidt von der Arbeitsgemeinschaft Villinger Fasnet ganz generell.

Der Schweizer "Überfall" freilich war zwar eine besonders dreiste Geste und dürfte in dieser Art einzigartig gewesen sein. Ein Einzelfall aber ist das trotzdem nicht: Gegen die Regel werde sehr häufig verstoßen, "aber nicht auf diese Art". Immer wieder kämen Gruppen, die dort eigentlich nicht hingehörten, in die Narrostüble – "sie machen dann dort Musik und gehen wieder", erläutert Hoch, weshalb die Besucher meist, wenn auch widerwillig, geduldet würden.

Welches Narrostüble 2019 Ort dieses Geschehens war, wird indes aus Rücksicht auf die "Gastwirte" nicht verraten – man freue sich über die Gastfreundschaft und darüber, dass die Organisatoren dieser Stüble ihre Freizeit opferten, damit andere bei ihnen Fasnet machen könnten. "Die machen das alle toll."