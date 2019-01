Villingen-Schwenningen Kritik der Katzen zielt ins Rathaus

VS-Villingen. Zahlreiche Mitglieder fanden sich in der Neuen Tonhalle zur Generalversammlung der Katzenmusik am Freitag ein. Erstmalig wurde von Vorstand und Generalfeldmarschall Dominik Schaaf der neue Oberbürgermeister Jürgen Roth begrüßt. Der Verein sei wie eine Beziehung, mal gebe es "gute und manchmal auch schlechte Zeiten", wie Schaaf zu Beginn anmerkte. Die vielen positiven Veranstaltungen wie der Fasnachtsball oder das Narrentreffen in Gegenbach waren hier nur einige Beispiele, die genannt wurden. Auch das hervorragende Miteinander innerhalb des Vereins war einer der großen positiven Aspekte, die erwähnt wurden.

Roth steht jetzt noch unter Welpenschutz

Anschließend ging der Vorstand allerdings auf das noch immer nicht gefundene Vereinsheim ein und übte hier Kritik an der Stadtverwaltung. Das Aus für das geplante Vereinsheim in der Kanzleigasse sei für die Mitglieder ein Schock gewesen. So wurden in den vergangenen vier Jahren viele Gespräche mit der Stadt, Architekten und anderen Verantwortlichen geführt, zu einer Lösung hat dies zum Bedauern der Katzenmusik jedoch nicht geführt. Dominik Schaaf betonte nochmals, dass die Hoffnungen nun auf dem neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth ruhen.