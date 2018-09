Villingen-Schwenningen Kritik an Umleitung für Radfahrer

VS-Villingen. Dies teilt Wolfram Fackler vom ADFC Schwarzwald-Baar mit. Umleitungen für den motorisierten Verkehr seien eingerichtet worden. Fußgänger und Radfahrer in den Stadtteil Wöschhalde/Haslach oder weiter Richtung Obereschach, Mönchweiler und Königsfeld, aber auch stadteinwärts aus diesen Richtungen ständen vor Verbotsschildern. "Der ADFC Schwarzwald-Baar vermisst klar gekennzeichnete Überwege und Umleitungen an dieser Baustelle und fordert schnellstmöglich eine Nachbesserung: In welche Richtung können Radfahrer fahren, um an einer geeigneten Stelle die Straße oder Baustelle zu queren und wie kann diese Querung dem Autoverkehr deutlich gemacht werden?, fragt Wolfram Fackler.

Am Dienstag hat der vierte Abschnitt zur Sanierung der Stadteinfahrt West begonnen. Seither ist die Goldenbühlstraße halbseitig gesperrt. Über den Winter soll die Straße dann wieder voll befahrbar sein.