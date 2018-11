Villingen-Schwenningen Kritik an Strategie der USA

Nach seinen Sachbüchern "Wer den Wind sät" und "Die den Sturm ernten", die auf den Bestsellerlisten standen, sorgt nun auch sein neuestes Werk wieder für Diskussionen. Am Freitag, 16. November, 20 Uhr, stellt Lüders das Buch bei "Autor im Gespräch" mit Wolfgang Niess im Kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen vor.

Der Politik- und Islamwissenschaftler macht in erster Linie die Politik der USA nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 für die Verschärfung der Konflikte in und mit der islamischen Welt verantwortlich. Die amerikanische Strategie der militärischen Interventionen habe zu Staatsverfall, Anarchie und Chaos geführt und massiv zum Erstarken terroristischer Bewegungen beigetragen.

Im Hinblick auf den Krieg in Syrien plädiert Lüders für eine Zusammenarbeit mit Assad und Russland. Dem erzkonservativen Regime in Saudi-Arabien steht er äußerst kritisch gegenüber. Dessen Streben nach einer Vormachtstellung in der Region könnte nach Lüders’ Überzeugung in eine Katastrophe mit biblischen Ausmaßen münden. Das ist Thema in seinem neuen Buch "Armageddon im Orient. Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt", das schon als "Buch der Stunde" bezeichnet wird.