Villingen-Schwenningen Kritik an Plänen des Jugendgemeinderats

Villingen-Schwenningen. Seit zwei Jahren hat auch Villingen-Schwenningen einen Jugendgemeinderat. Ganz ohne Wehen ging die Geburt nicht vonstatten. Vor allem ausreichend engagierte Jugendliche für eine politische Teilhabe zu finden, stellte sich als Herausforderung dar. Immer wieder wurde die Bewerbungsfrist verlängert und suchte die Stadtverwaltung einen noch engeren Schulterschluss mit den Schulen, dass diese in ihren Einrichtungen für den Jugendgemeinderat werben. Aber auch die Wahlbeteiligung ließ mit gerade einmal 7,57 Prozent Wahlbeteiligung sehr zu wünschen übrig.

Dennoch: Das Gremium ist gewählt, trifft sich zu Sitzungen, und immer wieder bringen sich seine Vertreter im Gemeinderat in Debatten ein. Nun nahmen sich die Jugendlichen ihre eigene Satzung vor und haben sich tief greifende Veränderungen vorgenommen. Eine dient dem Anspruch, nur engagierte Jugendgemeinderäte in den eigenen Reihen zu wissen. So sollen Jugendgemeinderäte bei dreimaligem unentschuldigtem Fehlen künftig mit einer Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen werden können. Ein Vorschlag, den die "erwachsenen" Gemeinderäte im Verwaltungsausschuss am Mittwochabend begrüßten.

Wegen anderer Vorhaben aber gingen sie hart mit dem Jugendgemeinderatsvorsitzenden Sören Pfundstein ins Gericht: So ist beispielsweise geplant, dass jedes Mitglied des Jugendgemeinderats "auf eigenen Wunsch (...) die eigene Amtszeit um ein weiteres Jahr verlängern" kann, "ohne sich erneut zur Wahl zu stellen". Was dem Jugendgemeinderat zur Kontinuität dienen und helfen soll, engagierte Mitglieder behalten zu können, sieht das ältere Pendant äußerst kritisch: Dass gewählte Jugendgemeinderäte ihre Amtszeit in einem Wahlamt selbstständig verlängern können sollen, passt so gar nicht in das Demokratieverständnis älterer Gemeinderäte, die sich selbst jeweils dem Votum der Wähler stellen müssen, wenn sie in einer weiteren Amtszeit Teil des Gremiums sein ­möchten. "Warum diese Angst vor einer Wahl?", hinterfragte daher nicht nur CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning. Eine Wiederwahl sei schließlich mehrfach möglich, argumentierte sie und befand: "Es gehört eine Wahl dahin!"