Villingen-Schwenningen Kritik an Lockerung von Baumschutz wird laut

Martin Braun und seine Frau Rosemarie sind gerade in Colorado und damit gut 8000 Kilometer von der Doppelstadt entfernt, als sie die Nachricht von dem Gemeinderats-Entscheid bekommen. Die erste Reaktion des Ehepaares: Große Erleichterung darüber, dass sie die Linde auf ihrem Grundstück endlich fällen lassen können, "selbst wenn es wirklich schwer fällt", geben die beiden zu. Doch angesichts der massiven Schäden und der Kosten für eine Sanierung, die auf die Familie zukäme, "führt leider kein Weg dran vorbei".

In die zweite Reaktion der Weilersbacher Eigentümer schwingt auch etwas Erstaunen über die Ausschließlichkeit der politischen Entscheidung mit. "Vielleicht wäre es besser gewesen, nur die Ortschaften von der Baumschutzsatzung auszuklammern. Jetzt kann ja jeder in seinem Garten machen, was er will", denkt Braun wie die Grüne Stadträtin Kunkis-Becker über mögliche Folgen dieser ­Neuausrichtung nach. "Das ist eben das andere Extrem."

"Teure" Verpflichtung

Ein Blick zurück in das lange Linden-Kapitel: Seit Jahren kämpfen die Brauns um eine Fällgenehmigung. Mit gemischten Gefühlen, denn "der Baum ist wunderschön", betonen sie immer wieder. Warum möchte das Paar dann das Prachtexemplar von Baum nicht mehr auf seinem Grundstück haben? Die beiden zeigen auf Gehweg und Garageneinfahrt des ­Nachbarn, in dessen Nähe der stattliche Laubaum steht: Verwerfungen und deutliche Hubbel sind nicht zu übersehen, für die laut Experten das ausladende Wurzelnetz verantwortlich ist.

Die Stadt erklärt ihr Fäll-Veto mit der städtischen ­Baumschutzsatzung (siehe Info). Der Baum sei unbedingt erhaltungswürdig und schützenswert aufgrund seiner Größe, seines Alters, seines Zustandes und seiner Vitalität. Und selbstverständlich seien Eigentümer generell für den Erhalt und damit auch die Folgekosten von über die ­Satzung geschützten Bäumen zuständig: "Eigentum ver­pflichtet eben", hieß es seitens der Stadt. "Eine teure Verpflichtung", denkt Braun an die Kosten für Sanierung und Schutzmaßnahmen für die Linde. Doch in die langwierige Baumgeschichte kam im Herbst 2018 Bewegung: Die Fraktionen von CDU und Freien Wählern formulierten einen gemeinsamen Antrag, auf Herausnahme der Dörfer und damit der kleinen VS-Stadtbezirke aus der Satzung. Der Gemeinderat ging einen Schritt weiter und schaffte die Satzung ab. Die Aufhebung der Satzung muss formal noch bekanntgemacht werden.