Villingen-Schwenningen Kritik an Angeboten im neuen Jugendkulturzentrum am Klosterhof

Weder noch, kontert Gunnar Frey, der ebenso zum Veranstalterteam im Klosterhof zählt. Sein Fazit: Es liege eher an der Art der Veranstaltungen. "Meine Konzerte waren voll und die Veranstaltungen vom Jugendförderungswerk Villingen-Schwenningen auch." Mit der "Art von Veranstaltung" spielt Frey vor allem auf die Mallorca-Party an: Eine solche Party sei eben auch etwas primitiv, urteilt er. Damit reiße man nicht wirklich jemanden vom Hocker. Frey wird noch deutlicher: Es könne ja nicht sein, dass Vermietungen jetzt einen schlechten Ruf verursachen. Konzerte wie mit der Band Colour Haze mit 200 Personen oder Crippled Black Phoenix mit 260 Musikfans seien sehr gut besucht gewesen. Ganz zu schweigen von einer Kinder-Nikolausparty und Kinderosterparty mit 200 kleinen Gästen. "Es geht und läuft schon. Aber wenn man eine Mallorca party völlig an dem vorbei macht, was die Leute wollen" und eine Halloween party veranstalte, wenn es am gleichen Tag zehn Veranstaltungen mit Livemusik und DJ gebe, liege es nicht am Haus, sondern an "Fehlplanungen vom Veranstalter".

Liegt es nicht nur an der Art der Veranstaltung, sondern auch an den Veranstaltern selbst? "Ich glaube, Fremdveranstalter haben es schwer", ist sich Michael O. sicher, der die Diskussion in Gang setzte. Andere bauen auf mehr und gezielte Klosterhof-Werbung wie Bianca W. und Ral M. Werbung: Einfach bisschen besser planen, besser Werbung machen, so ein weiterer Vorschlag. "Dann wird das auch irgendwann mal voll."

Kommentar: Nein muss sein

Eigentlich passt alles: Die Location ist cool, die örtlichen Veranstalter machen einen klasse Job, der Nachtbus lässt den Klosterhof nicht links liegen. Und doch scheinen gerade Fremdveranstalter mitunter kein gutes Händchen zu haben, wenn es darum geht, ein musik- oder partybegeistertes Publikum ins neue Jugendkulturzentrum zu ziehen. Aber Hand aufs Macher-Herz: Wer hat im Dezember schon Lust auf eine Mallorcaparty? Mal davon abgesehen, dass Ballermann-Stimmung und Kulturzentrum so gut zusammenpassen wie Klosterhof und Kastelruther Spatzen. Bei allem Respekt vor dem Engagement der Initiatoren um das Jugendförderungswerk VS: Bei manchen Party-oder Event-Ideen sollte man genauer hinschauen und prüfen, ob’ s auch passt. Oder anders gesagt: Ein klares Nein muss auch mal sein. Sonst könnte das gute Image auf Dauer etwas leiden.