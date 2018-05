Villingen-Schwenningen Kritik am Engagement von Daimler

Von den bevorstehenden Veranstaltungen hob Katharina Baudis den Bogenbaukurs mit Markus Klek am 27. Mai auf dem Gelände der Steinzeithäuser und das bevorstehende Projekt Müllfriedhof am Umweltzentrum hervor. Dort sollen in Schauboxen unterschiedliche Müllsorten vergraben und deren Verfall unter natürlichen Bedingungen beobachtet werden.

Die Beteiligung an Photovoltaiknetzwerken und die Agilität bei der Renaturierung des Schwenninger Mooses sind weitere Markenzeichen. In diesem Kontext ehrte die Vorsitzende den aktiven Holzsperrenbauer Dieter Kohnle, der aufgrund seiner Aktivitäten die Wiedervernässung des Mooses fördert.

Ebenfalls als Regionalgeschäftsführerin ist Anita Sperle-Fleig aktiv, die den Haushaltsplan für 2018 präsentierte und in das vergangene Haushaltsjahr die Einstellung eines Bundes-Freiwilligendienst-Leistenden (Bufdi) integrierte. Stark schwankende Jahresabschlüsse hätten mit den Abrechnungsmodalitäten und dem Fluss von Geld zu tun, präsentierte sie eine über die Jahre hinweg ausgeglichene Erfolgsbilanz. Aus Gesundheitsgründen nicht mehr im Vorstand ist die bisherige Vorsitzende Ira Heise-Krachenfels. Ihre Position wird in Zukunft der Spaichinger Anton Uhl einnehmen, der sich als Tierarzt insbesondere in den Bereichen nachhaltige Tierhaltung und Jugendarbeit einsetzen möchte.