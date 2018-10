Villingen-Schwenningen Kriminaltechniker auf Spurensuche

Und auch die Tagung an sich hat Tradition: Die Fachtagung wurde bereits im 27. Jahr in Folge unter der Leitung der Fachgruppe Kriminaltechnik organisiert und durchgeführt. Bei der Begrüßung der Teilnehmenden hob Martin Schatz, Präsident der Hochschule, die Bedeutung der kollegialen Vernetzung und des fachlichen Austausches mit diesem Seminar als Plattform besonders hervor. Dies sei für die tägliche Arbeit an den Tatorten und bei Problemlösungen elementar. Insbesondere aber das breite Themenspektrum und die hohe Qualität der Referierenden seien der maßgebliche Erfolgsfaktor für diese Veranstaltung. Kriminaldirektor Willi Larl, Leiter der Fachgruppe Kriminaltechnik an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, begrüßte die Teilnehmenden in diesem Jahr zum letzten Mal. Er hat das IKS in den vergangenen 18 Jahren verantwortlich mitgestaltet und maßgeblich dazu beigetragen, diese Veranstaltung zu dem Renommee zu führen, welches sie heute bundesweit und im benachbarten Ausland genießt. Willi Larl tritt Ende des Jahres seinen wohlverdienten Ruhestand an.