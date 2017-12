Villingen-Schwenningen Kreisverkehr in Marbach sorgt für Ärger

Der Schrecken der Autofahrer in der Doppelstadt hat einen neuen Namen. Keine Dauerbaustelle, keine Schlaglochpiste und auch keine schlecht geräumten Straßen – nein, es ist der neue Kreisverkehr in Marbach. Seit seiner Eröffnung vergangene Woche ­häufen sich die Meldungen wutentbrannter Autofahrer, denen die Reifen an den dortigen Bordsteinen aufgeschlitzt wurden.

So auch Martin Bösinger, Geschäftsführer des gleichnamigen Taxiunternehmens. Denn einen seiner Fahrer hat es diese Woche erwischt. "An der engen Ausfahrt ist er leicht ins Rutschen gekommen", erzählt Bösinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Taxifahrer ("das ist ein älterer Herr und kein junger Raser") sei daraufhin in der Kurve mit dem hinteren Reifen an den Randstein geraten.

Sogar zwei Reifen aufgeschlitzt