Schwarzwald-Baar-Kreis Kreis will Manager für Klimaschutz

Die Kreisverwaltung ist bereits mit dem Azubi-Projekt "Kommunale Klima- und Energiescouts" unterwegs. Im Zuge dieses Projekts wurden vor dem Kreishaus Fahrgemeinschaftsparkplätze eingerichtet und ein Schulwettbewerb zum Energie- und Klimaschutz ausgelobt. Im Wettbewerb "Leitstern Energieeffizienz" erreichte der Landkreis einen Mittelfeldplatz. Die Kreisverwaltung führt in den Fachämtern wirkungsvolle Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen durch und profitiert bereits heute von diesen Anstrengungen. Das schlägt unter anderem mit Bonuspunkten in Förderprogrammen zu buche. Außerdem werde Klimaschutz so in der Verwaltungsarbeit verankert und mit Vorbildwirkung nach außen getragen.

Um durchgeführte und künftige Maßnahmen besser aufeinander abzustimmen und Synergieeffekte erreichen zu können, ist die Entwicklung, Festlegung und Durchführung verbindlicher Ziele unabdingbar, hieß es in der Sitzungsvorlage.

Klimaschutzmanager

Und um die Klimaschutzbemühungen weiter zu verstetigen und konsequent fortzuführen, erachtet die Verwaltung die unbefristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers für sinnvoll. Nur so könnten Klimaschutzziele ausgearbeitet und sukzessive umgesetzt werden.

Damit wäre auch der Einstieg in den European Energy Award (EEA) möglich. Der EEA ist ein internationales Qualifizierungs- und Zertifizierungsprogramm für kommunalen Umweltschutz. Damit werden die Klimaschutzaktivitäten von Kommunen und Kreisen erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft, um vor Ort Potenziale nachhaltigen Klimaschutzes erfassen und nutzen zu können. Derzeit wird die Neueinstellung eines Klimaschutzmanagers im Rahmen von Erstvorhaben über die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes gefördert. Über einen Zeitraum von 24 Monaten werden damit 65 Prozent der Personalkosten und bis zu 50 Prozent einer Maßnahmen abgedeckt. Für weitere 24 bis 36 Monate werden Personal- und Sachkosten mit 40 Prozent gefördert.

Mit einem einstimmigen Beschluss beauftragten die Mitglieder des Fachausschusses die Verwaltung, die Bewerbung um eine Förderung eines Klimaschutzmanagers voranzutreiben. Über die erforderlichen Mittel und die zusätzliche Stelle soll im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 entschieden werden.