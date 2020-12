Villingen-Schwenningen Kreis schafft seine Sonder-Regeln ab

Indes steigen die Corona-Zahlen in der Region laut Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises weiter: Es gibt 73 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag, insgesamt also wurden bislang 3609 Infektionen erfasst. In 2869 Fällen gelten die Infizierten als wieder genesen (+84 im Vergleich zum Vortag), die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 81 (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 659 Personen (-11).

Sechs freie Intensivbetten