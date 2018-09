Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Kreis-FDP lädt am Freitag, 14. September, 19.20 Uhr zur Mitgliederversammlung in das Café Hildebrand in VS-Zollhaus ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die außerordentliche Wahl des Kreisschatzmeisters und Berichte aus der aktuellen Arbeit des Kreisvorstandes. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge wird eine Ansprache halten, auch die Kreisvorsitzende Andrea Kanold und der amtierende Kreissschatzmeister Wolfgang Kehle berichten aus der aktuellen Arbeit des Kreisvorstandes. Weiterhin stehen Delegiertenwahlen zum Bundes- und Bezirksparteitag auf dem Programm des Abends.