Villingen-Schwenningen Kreativität ist gefragt

Wer jetzt schnell ist, kann noch am Wettbewerb teilnehmen, denn der Anmeldeschluss wurde um eine Woche – bis zum 25. Mai 2018 - verlängert. Bei der digitalen Fotobearbeitung benötigen die Schüler, wenn sie an der siebten Jugendkunstbiennale Schwarzwald-Baar-Heuberg teilnehmen möchten, viel Geschick und vor allem Mut zur Kreativität. Ganze Schulklassen sind in der Regel mit von der Partie und tüfteln im Unterricht oder auch privat an wahren Kunstwerken. Persönliche Botschaften werden durch die digitale Bearbeitung dem Betrachter wiedergegeben. Eine ideale Plattform für kreative Ideen, bietet der digital-künstlerische Wettbewerb den Schülern schon seit über 10 Jahren. Das verwendete Bildmotiv für den Wettbewerb spielt dabei keinerlei Rolle. Sehr wichtig jedoch ist, dass die Bilder egal in welcher Weise, bearbeitet und verändert werden. Die 30 besten Arbeiten werden von einer Fachjury ernannt und prämiert. Die Preisverleihung, bei der es attraktive Preise (zum Beispiel Digitale Spiegelreflexkamera, Tablet-PC und Ähnliches ) für die Gewinner geben wird, findet am 10. Juli in der Sparkasse Schwarzwald-Baar in Villingen statt. Teilnahme: Bearbeitete Bilder (min. 10x15 cm bei 300 dpi) gemeinsam mit dem ausgefüllten Anmeldeformular (siehe Homepage www.jugenkunst-sbh.de) per Mail oder postalisch auf einer CD gebrannt, bis zum 25. Mai an info@jugendkunst-sbh.de; Hoyer Consult, Michael Hoyer, Schönbühlstraße 9, 78052 Villingen‑Schwenningen senden.