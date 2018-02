Villingen-Schwenningen Krawazi-Ramblers statten Schwabo Besuch ab

VS-Villingen - "Eins, zwei, drei .... und los ging’s. Die gut 40 Musiker der Krawazi-Ramblers brachten am Schmotzigen Donnerstag noch mehr Fastnachts-Stimmung in die Räume von Geschäftsstelle und ­Redaktion des Schwarzwälder Boten am Benediktinerring in Villingen.