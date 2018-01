Villingen-Schwenningen Krankheitsbedingte Umbesetzung

Matthias Anton studierte Saxophon in Mannheim und komplettierte seine künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Er gilt als einer der vielseitigsten Saxophonisten Europas. Genre übergreifendes Spiel und Denken sind die Grundlagen für seine außergewöhnliche musikalische Arbeit. Unter anderem spielte und arbeitete er im Jazzbereich mit Peter Herbolzheimer, Ack Van Rooyen, Herbert Joos, Michael Wollny, Marla Glenn und den Weather Girls.

Als klassischer Saxophonist sowie in zahlreichen Crossover-Projekten arbeitete er für die Internationale Bachakademie Stuttgart, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sowie als Theatermusiker unter anderem in Konstanz, Aalen, und Rottweil.

Darüber hinaus spielte er in zahlreichen Big Bands wie dem BundesJazzOrchester, der Glenn Miller Big Band oder dem Stuttgart Jazz Orchestra. Seit 2010 ist er Honorarprofessor für klassisches Saxophon, Schulmusik und Jazz/Pop an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen.