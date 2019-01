Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Spaichinger Krankenhaus soll geschlossen werden. Das bestätigt in einem Pressegespräch Landrat Stefan Bär am Montag. Zuerst sollen bis Ende des Jahres die Innere Medizin und die Altersmedizin nach Tuttlingen umziehen. Im Verlauf von vier, fünf Jahren auch die plastische Chirurgie und die konservative Orthopädie. Auf Dauer soll es aber keine stationäre Versorgung mehr geben, wohl aber medizinische Angebote. Es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Die Bevölkerung erfuhr von der Klinikschließung erstmals beim Neujahrsempfang in Spaichingen am Sonntag.