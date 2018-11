Villingen-Schwenningen Kraftvoller Herzschlag eines fetzigen Jazz

Nach vielen Jahren und Zusammenarbeiten mit Stars des Saxofonspiels wie Joe Lovanao, Joel Frahm, Seamus Blake, Bob Malach und Don Braden holt Mössinger den amerikanischen Posaunisten Andy Hunter in seine Band und hebt ab in neue Sphären. Mit Hunter, seit geraumer Zeit Mitglied der WDR-Bigband, hat er eine neue Bläserstimme in sein Quartett integriert.

Packende, virtuose Soli und melodische Balladen

Mit einem Programm aus eigenen Kompositionen gelingt Mössingers Quartett eine wunderbare Verbindung zwischen europäischer Moderne und amerikanischem Drive. Mit seinem sensiblen, perlend eleganten und virtuosen Spiel macht der Freiburger Pianist genauso Furore wie als Komponist von wunderschönen, ausdrucksstarken und filigranen Jazz-Tunes. Packende, virtuose Soli, melodische Balladen und freie tonmalerische Momente sind die bestimmenden Pole in Mössingers musikalischem Schaffen.