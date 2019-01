Villingen-Schwenningen Kraft der Klänge

Die Pianistin und Sängerin Ingrid Schmoliner arbeitet als freischaffende Musikerin, Komponistin, Kuratorin und Pädagogin in Wien. Sie erfuhr eine vielseitige stimmliche Ausbildung über Obertongesang und Jazzgesang bis hin zum Jodeln. Künstlerisch bewegt sie sich in den Genres Neue Musik, experimentelle improvisierte Musik, Avantgarde, Free Jazz, Folkfusion und Volksmusik.

Die griechisch-österreichische Hornistin Elena Margarita Kakaliagou studierte in Athen und Graz. Ihr besonderes Interesse gilt der zeitgenössischen Musik und freien Improvisation in Musik, Tanz und Bild. So ist sie Mitbegründerin des Rank Ensembles, der internationalen Gruppe Luíss, des klassischen Quintetts Aeolides und Mitglied des Zeitkratzer Ensembles.

Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen und Schwenningen und unter http://tickets.vibus.de.