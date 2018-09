Villingen-Schwenningen Kränze und Herzen fürs Herbstfest in der Innenstadt

Jede Menge Kränze, Sträuße und Herzen wurden aus dem gebunden, was die Natur zu bieten hat. Diese gibt es an diesem Samstag ab 9 Uhr beim Herbstfest des Villinger Handels im Gewerbeverband Oberzen­trum (GVO) am Stand der Landfrauen vor dem Riettor zu kaufen.

Des Weiteren werden am Stand Kaffee und herbstliche Kuchen, gerauchte Bratwürste und selbst gemachte Kürbissuppe angeboten. Zum selbst ge­backenen Zwiebelkuchen gibt es frischen Federweiser.

Auch leckeres Eingemachtes wie Marmelade, bunte Bauerngartensträußle, Blumengebinde mit Materialien aus Feld und Flur, selbst genähte Schürzen, Himbeer-Balsamico, Johanniskrautöl und mehr werden am Stand vor dem Riettor zu finden sein.