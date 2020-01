Villingen-Schwenningen Krachender Fehlstart für Breisgau-S-Bahn

Die Züge sind da. Aber nicht die angestrebten Verbindungen. Seit der Fahrplanumstellung Mitte Dezember 2019 hat sich gezeigt, dass das Konzept für die Breisgau-S-Bahn zwar auf dem Papier hübsch aussieht, an der Realität aber gnadenlos scheitert. Zu häufig müssen beispielsweise Züge umgekoppelt werden. Wenn dabei irgendwo irgendwas hakt, hat dies umgehend Auswirkungen auf die folgenden Fahrzeuge auf den in großen Teilen eingleisigen Strecken und Verspätungen und Zugausfälle machen einen stabilen, pünktlichen Zugverkehr unmöglich.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis rund um das Oberzentrum Villingen-Schwenningen war die Hoffnung auf die neue Breisgau-S-Bahn riesig: In einem Rutsch umsteigefrei von Villingen-Schwenningen nach Freiburg, das sollte ein Quantensprung für den ÖPNV hier werden. Doch es kam eben alles etwas anders.

Unterwegs von der Breisgau-Hauptstadt Freiburg nach Villingen-Schwenningen war in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) plötzlich Endstation. Fahrgast Peter Thiele aus Villingen-Schwenningen war das beispielsweise so ergangen. Im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte er seine Odyssee einer Bahnfahrt von Freiburg in seinen Wohnort am 3. Januar.

In der Baarstadt Donaueschingen hieß es plötzlich: "Hier endet dieser Zug." Umsteigen auf die Schwarzwaldbahn war angesagt. Und das Ehepaar Thiele mutmaßte: "Die kappen diese Züge in Donaueschingen und hängen Villingen ganz ab." Ist der Traum von der schnellen Verbindung von und nach Freiburg bereits ausgeträumt?

Konzept funktioniert "in seiner Komplexität" nicht richtig

Nun also die Notbremsung: Unter dem Motto "Stabilität vor Vollständigkeit" haben am Freitag die DB Regio, das Verkehrsministerium und der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) ein abgespecktes Betriebskonzept aus dem Hut gezaubert, mit dem sie Stabilität in den Zugverkehr bringen wollen. Eigentlich habe man ja vorab alles richtig gemacht, sagt DB Regio Regionalleiter David Weltzien: das Zugmaterial besorgt, die Lokführer geschult und überhaupt mit langer Vorlaufzeit intensiv geplant.

Nur funktioniere eben das Konzept "in seiner Komplexität" nicht richtig. Und das wolle man den Fahrgästen nicht zumuten. Zumindest ab Mitte Februar, denn erst dann sollen die Entzerrungen nach einer Phase notwendiger Umplanungen kommen, indem man zumindest vorerst die sogenannte Flügelung im Bahnhof Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) streicht, mit der aus Freiburg kommende und nach Freiburg fahrende Züge geteilt und wieder zusammengefügt werden sollten. "Wir hängen den Kaiserstuhl etwas ab", sagt Weltzien.

Zumindest "teilweise selbst verschuldet" und "der Unerfahrenheit unserer Lokführer geschuldet" sei, dass das "zumindest theoretisch sehr charmante Konzept" nicht stabil umsetzbar sei, meint Weltzien. Statt durchfahren wieder umsteigen wird es künftig zudem beispielsweise zwischen Baar und Freiburg heißen.

Maßgabe sei aber, dass die Breisgau-S-Bahn nach dem "extrem holprigen" Start Mitte Dezember sich mittelfristig wieder dahin bewege, ihre ambitionierten Pläne auch umsetzen zu können, sagt ZRF-Geschäftsführer Uwe Schade. Tatsächlich erhalte man ja wichtige Elemente der ursprünglichen Streckenkonzepte aufrecht – "nur eben mit Umsteigungen".