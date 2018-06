Villingen-Schwenningen Kostenloses Surfen im Internet lockt

Villingen-Schwenningen. Die Stadt stellt derzeit die öffentlichen Straßenlampen auf energiesparende LED-Technik um, die vielseitige Nutzungsmöglichkeiten beinhaltet. In einem Gespräch hatten Bürgermeister Detlev Bührer und die für die Leuchten zuständige SVS ausgelotet, wie sie sich über die Lichtfunktion hinaus sinnvoll einsetzen lassen. So entstand die Idee, sie an einigen Standorten in den Innenstädten mit WLAN-Routern auszustatten und flächendeckend einen kostenlosen Zugang ins Netz zu schaffen, um die Attraktivität der Zentren für die Bürger zu steigern.

Nach bisherigen Planungen sind 21 Zugangspunkte pro Stadtteil notwendig. Die ersten Kostenschätzungen liegen bei 150 000 bis 200 000 Euro für den Erwerb der Hardware, deren Installation und den Anschluss der Leuchten an das Telekommunikationsnetz samt den Tiefbauarbeiten. Vorgesehen ist, dass sich die Stadt mit 50 000 Euro an den Investitionen beteiligt und die SVS den restlichen Teil übernimmt, ebenso die anfallenden Betriebskosten. Das freie WLAN umfasst ein Grundangebot von einem Megabit pro Sekunde, das ausreicht, um E-Mails abzurufen oder Webseiten anzusehen. Für ihre eigenen Energiekunden erweitert die SVS diesen Service. Ausgestattet mit einem Zugangscode, können sie auch ein größeres Datenvolumen aus dem Internet herunterladen.

"Das ist eine gute Abmachung mit der SVS", betonte die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning. Mit dieser Investition in die Technik, die jeder heute erwarte, sei die Stadt auf dem richtigen Weg. Die innovativen Lampen mit WLAN auszurüsten, hält auch Andreas Flöß, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, für sinnvoll. Er regte zudem an, das Gebiet über die Innenstädte hinaus in Richtung Grünflächen und Bahnhof zu erweitern. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr, Helga Baur von den Grünen und Dirk Caroli, FDP, zeigten sich voll des Lobes ob dieser Initiative von Stadt und SVS. Angetan von der modernen Infrastruktur sprach sich der Technische Ausschuss einstimmig für das öffentliche Netz aus.