Villingen-Schwenningen Kosten für Mafia-Prozess gehen in Millionen

Damit aber noch nicht genug. Denn während des Prozesses entstehen darüber hinaus Kosten für den Transport und die Bewachung der Angeklagten, die aus unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg untergebracht sind und für jeden Verhandlungstag – in der Regel zwei Mal die Woche – nach Konstanz gefahren werden. Diese Kosten sind in der Stellungnahme allerdings nicht erwähnt. Nach Recherchen des Schwarzwälder Boten dürften hier bis zum 70. Prozesstag jedoch mindestens eine weitere halbe Million Euro angefallen sein.

So sind für die Bewachung des Sitzungssaals sowie der Angeklagten im Schnitt 18 Beamte der Sicherungsgruppe des Landgerichts, des Justizvollzugsdienstes sowie in einigen Fällen auch der Bereitschaftspolizei sowie des Konstanzer Reviers verantwortlich. Die Kosten pro eingesetzten Beamten und pro Stunde schätzt das Justizministerium – auf Anfrage unserer Zeitung – hierbei auf etwa 51 Euro. Somit dürften für den Mammutprozess bislang gut und gerne zwei Millionen Euro an Kosten angefallen sein.

Immerhin zeichnet sich beim Prozess langsam aber sicher das Ende ab. Nachdem der Verhandlungstag am Mittwoch aufgrund der Krankheit eines Angeklagten abgesetzt wurde, habe man sich hinter den Kulissen nach Angaben einer Sprecherin des Landtags zu Abstimmungsgesprächen getroffen.

Den Angeklagten drohen derweil hohe Haftstrafen. Vor rund einem Monat hatte der Vorsitzende Richter Arno Hornstein erstmals öffentlich Einblick in den Verfahrensstand gegeben und eine vorläufige Einschätzung der möglichen Strafen für den schwunghaften Drogenhandel mitgeteilt.

Beim mutmaßlichen Kopf der Bande, Placido Anello (zuletzt Wohnhaft in Tuningen) sowie seinem Kompagnon Nicolo M. (Donaueschingen) liefe es demnach auf eine zweistellige Haftstrafe hinaus. Letzterer muss sich außerdem wegen eines Mordversuchs verantworten.

Der dritte im Bunde, Giovambattista S. (Donaueschingen) soll ebenfalls als Mitglied der Bande agiert haben und müsse mit einer achtjährigen Haftstrafe rechnen. Für die drei übrigen und noch verbliebenen Angeklagten wird mit Strafen zwischen vier und sieben Jahren gerechnet.